Индиан-Уэллс, США, 17 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 2 брейков.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.