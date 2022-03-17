Джакарта, 17 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто вручил президенту Франции Эммануэлю Макрону сувениры в виде индонезийского традиционного кинжала и книги, сообщает Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Министр вручил сувениры Макрону после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже.

«В конце встречи министр обороны Прабово вручил президенту Макрону сувенир в виде традиционного оружия, а именно крис с острова Бали», — говорится в заявлении министерства обороны страны.

На встрече обсуждалось сотрудничество в области обороны между Индонезией и Францией. Стороны также обсудили продолжение согласованного 10 февраля 2022 года в Джакарте плана закупки истребителей поколения 4.5 Rafale и подводных лодок Scorpene. Известно, что Индонезия планирует купить 42 истребителя Rafale.