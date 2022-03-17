Москва, , 08:15 — REGNUM Цена нефти сорта Brent на Московской бирже 16 марта снова упала, понизившись ещё на 0,72% до $96,96 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Поезд с нефтью Roy Luck

Международное энергетическое агентство обнародовало прогноз о том, что из-за санкций добыча нефти в России может упасть в 2022 году в общей сложности на треть.

Тем временем ОПЕК в ежемесячном докладе предупредил, что прогноз спроса на нефть на 2022 год может быть понижен из-за событий на Украине.

По-видимому, в ценах на нефть исчерпалась «военная премия». Цена Brent технически готова упасть до $94 за баррель и даже ниже, но уже при более плохих для нефтяного рынка новостях.

Сегодня, 17 марта, ожидается коридор по цене на нефть марки Brent в $95—97,50 за баррель.

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