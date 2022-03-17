Бразилиа, , 08:15 — REGNUM С просьбой помочь Бразилии разработать проект по созданию атомной подлодки обратился к президенту России Владимиру Путину его бразильский коллега Жаир Болсонару в ходе своей поездки в Москву, которая состоялась в середине февраля нынешнего года. Об этом 17 марта сообщает газета Folha de São Paulo.

Жаир Болсонару Antonio Cruz / Agência Brasil

В материале издания указывается на то, что причиной такого обращения бразильского лидера к президенту РФ стад отказ США в помощи Бразилии в создании проекта строительства атомной подлодки.

Также указывается, что одной из проблем при создании бразильской атомной подлодки является сертификация используемого топлива. При этом ВМС Бразилии в минувшем году начали испытывать собственную ядерную силовую установку и в этом вопросе им мог бы пригодиться опыт России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение повысить ставку рефинансирования до 11,75% годовых в Бразилии было принято комитетом по монетарной политике бразильского центрального банка.