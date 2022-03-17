Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Члены Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 17 марта поддержали ратификацию соглашения, предусматривающего обмен персональными данными в пределах стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Персональные данные geralt

Сообщается, что цель соглашения — правовая помощь при миграционном учёте граждан стран СНГ.

«Планируется оперативное выявление фактов двойного гражданства путём принятия соглашения, борьба с ним и противодействие незаконной миграции», — сообщил сенатор Рыскали Абдикеров, представляя соглашения для ратификации.

Он сообщил, что персональные данные не будут передаваться третьим лицам, а участники соглашения обязуются принять меры, чтобы к этой информации не получили доступ посторонние. После одобрения Сенатом соглашение направят на подпись президенту.