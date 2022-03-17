Токио, 17 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии проинформировало о предстоящем саммите G7 при участии глав внешнеполитических ведомств.

Япония

Отмечается, что онлайн-переговоры состоятся 17 марта. Японию будет представлять глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна, поставляющая за рубеж энергию и продовольствие, может пострадать из-за российских ответных санкций.