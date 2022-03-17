Токио, , 08:13 — REGNUM В Японии из-за произошедшего на северо-востоке страны мощного землетрясения приостановили работу три завода компания Renesas Electronics, производящей 17% мирового объёма микросхем. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба компании.

Микросхемы Bicanski

из заявления пресс-службы Renesas Electronics «Производство приостановлено на предприятиях Renesas Electronics в северо-восточной префектуре Ямагата, а также в восточных префектурах Гумма и Ибараки».

Отмечается, что в настоящее время специалисты компании проверяют оборудование этих заводов, а также готовую продукцию.

Как сообщалось ранее, власти направили в префектуру Фукусима отряд военнослужащих для содействия в ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за произошедшего в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии землетрясения ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил работу двух своих заводов.

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