Токио, 17 марта 2022, 08:13 — REGNUM В Японии из-за произошедшего на северо-востоке страны мощного землетрясения приостановили работу три завода компания Renesas Electronics, производящей 17% мирового объёма микросхем. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в настоящее время специалисты компании проверяют оборудование этих заводов, а также готовую продукцию.
Как сообщалось ранее, власти направили в префектуру Фукусима отряд военнослужащих для содействия в ликвидации последствий землетрясения.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за произошедшего в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии землетрясения ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил работу двух своих заводов.
Читайте также: Япония привлекла армию для ликвидации последствий землетрясения
Читайте ранее в этом сюжете: В Японии из-за землетрясения приостановили работу два завода Toyota