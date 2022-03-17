Уфа, , 08:17 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП Sistak

Сообщается, что ДТП произошло рано утром 17 марта в Советском районе города на ул. Менделеева, напротив ВДНХ.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114, за рулем которого находился 71-летний водитель, и встречного пассажирского автобуса ПАЗ «Вектор», под управлением 34-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки с травмами был доставлен в медучреждение.

Установлено, что автобус ехал по маршруту № 6 ОК «Сипайловский» — Телецентр. В его салоне находились 12 пассажиров. Они не пострадали.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП пострадали пять человек.