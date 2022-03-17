Саратов, , 08:17 — REGNUM В Саратовской области в январе-феврале 2022 года в многодетных семьях родились 656 детей. По словам начальника управления по делам ЗАГС правительства региона Юлии Пономаревой, третьими по счету стали свыше 430 детей, в 18 семьях появился на свет шестой ребенок, в восьми семьях родился седьмой по счету малыш, еще четыре семьи пополнились восьмым ребенком.

Многодетные семьи Onf.ru

«Больше всего желание иметь большую семью демонстрируют жители Энгельсского района. Только за первые два месяца этого года в четырех семьях родился шестой ребенок и в одной семье — седьмой малыш», — дополнила спикер.

В 2021 году рождение шестого и последующего ребенка зарегистрировали в более чем 80 саратовских семьях.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2021 году количество многодетных семей возросло на 8% и составило более 24 тысяч. Четыре семьи получили этот статус с рождением тройняшек.

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