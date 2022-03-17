Саратов, 17 марта 2022, 08:17 — REGNUM В Саратовской области в январе-феврале 2022 года в многодетных семьях родились 656 детей. По словам начальника управления по делам ЗАГС правительства региона Юлии Пономаревой, третьими по счету стали свыше 430 детей, в 18 семьях появился на свет шестой ребенок, в восьми семьях родился седьмой по счету малыш, еще четыре семьи пополнились восьмым ребенком.
«Больше всего желание иметь большую семью демонстрируют жители Энгельсского района. Только за первые два месяца этого года в четырех семьях родился шестой ребенок и в одной семье — седьмой малыш», — дополнила спикер.
В 2021 году рождение шестого и последующего ребенка зарегистрировали в более чем 80 саратовских семьях.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2021 году количество многодетных семей возросло на 8% и составило более 24 тысяч. Четыре семьи получили этот статус с рождением тройняшек.
Читайте также: В Саратовской области для многодетных семей выделят микроавтобусы