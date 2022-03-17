Новосибирск, , 08:10 — REGNUM Авиакомпания Qanor Sharq (Узбекистан) приступила к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Ташкент. Об этом сообщил Международный аэропорт «Толмачёво им. А.И. Покрышкина».

Самолёт авиакомпании Qanot Sharq Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво»

Полёты будут осуществляться на Airbus 320−214 по вторникам.

«Рейс из Ташкента вылетает в Новосибирск в 01:00 прибывает в 03:50, рейс из Новосибирска в Ташкент вылетает в 05:20 и прибывает в 08:15», — уточнили в воздушной гавани.

В летнее время частоту полётов планируется увеличить до двух раз в неделю.