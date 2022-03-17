Москва, 17 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Доллар и евро 16 марта на Московской бирже снова обратились в бегство под натиском рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

К закрытию торгов в среду доллар рухнул ещё на 2 руб. 10 коп. (-1,9%), до 108 руб., а евро потерял ещё 80 коп. (-0,7%), подешевев до 117,7 руб.

Рубль укрепился даже несмотря на рискованное для него решение, обнародованное 16 марта комитетом по открытым рынкам ФРС США.

В ФРС приняли решение повысить коридор процентных ставок на 0,25 процентного пункта, до 0,25−0,5%.

Таким образом, решение по ставке оказалось не таким «ястребиным», как ожидалось некоторыми экспертами ранее.

Хотя в опубликованном прогнозе говорилось, что в мае Федрезерв начнёт сокращать баланс, то есть продавать находящиеся на балансе облигации.

Также не исключалось повышение процентных ставок на каждом из последующих заседаний (то есть ещё шесть повышений) в 2022 году.

Ужесточение монетарной политики в США явно заметно, но похоже, что ФРС намерена ужесточать денежно-кредитную политику постепенно и без резких движений, и такие новости повлияли на рубль положительно.

Сегодня, 17 марта, курс доллара можно будет ожидать в коридоре 107−111 рублей, а курс евро — в диапазоне 115−120 рублей.

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