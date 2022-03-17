Донецк, 17 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Населённый пункт Кременец Донецкой Народной Республики обстрелян украинскими вооружёнными формированиями. Об этом 17 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В штабе рассказали, что огонь был открыт в 7:20 со стороны населённого пункта Новомихайловка, контролируемого украинскими войсками. Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецк остался без подачи воды, после удара украинских боевиков без электроэнергии остаётся Верхнекальмиуская насосная станция.