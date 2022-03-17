Хабаровск, 17 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Директор «Краевого Дома Молодёжи» Комсомольска-на-Амуре Максим Косенко гордится, что он русский, и называет лживыми лицемерами тех, кто ставит «чёрные квадраты» в своих постах.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«Нет ничего более лживого и лицемерного, чем чёрный квадрат в посте или тег #нетвойне. Война ведь не началась вчера. Но это не мы сжигали людей в Одессе, запрещали разговаривать людям на родном языке и переписывали нашу общую историю до абсурда. Не мы! Но за последние восемь лет никто не постил чёрные квадраты и не выходил на митинги.

Не мы «танцуем под дудки» НАТО, играем в «ценности демократии» или скачем на одной ноге «если не москаль»…

Для нас живущие в Донбассе, в Абхазии, в Осетии и Приднестровье люди — это наши люди. Это люди, а не территория! И мы должны наконец защитить тех, кто эти восемь лет разговаривал на русском языке, ценил и чтил память о предках, которые разгромили фашизм, тех, кто несмотря на геноцид, оставался с нами единой веры, общей культуры и единой правды!

Война — это страшно! Война — это мерзко! Но есть ещё и информационная война, и мы сегодня её участники. Кто на какой стороне? Может, наконец, пора уже осознать себя частью русского мира?! Я — русский и мне не стыдно!» — цитирует Михаила Косенко ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина всесторонне поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса, заявила 17 марта депутат Сахалинской областной думы Наталья Захарчук.