Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Вашингтон не менял своего решения по вопросу передачи Киеву польских истребителей МиГ-29, так как такой ход может быть воспринят в качестве шага к эскалации. Об этом 16 марта заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Obamawhitehouse.archives.gov

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«Передача Украине (МиГ-29 — ред.) может быть ошибочно воспринята как эскалация», — сказала она.

Также Псаки добавила, что американский президент Джо Байден слышал выступление Владимира Зеленского перед конгрессом США, но не изменил своего мнения, которое основано на оценках Пентагона.

При этом официальный представитель Белого дома указала на то, что администрация США считает, что передача названных польских истребителей не изменила бы в значительной степени возможности ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Соединенных Штатов США Джо Байдена, назвавшего главу России Владимира Путина «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от лидера страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира.