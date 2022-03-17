Бузулукский район, Оренбургская область, , 08:05 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области супруга погибшего на производстве работника отсудила компенсацию морального вреда, добившись апелляционной жалобой ее увеличения. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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Несчастный случай с водителем бульдозера произошёл в январе 2017 года. При расчистке площадки от снега, спецтехника провалилась в реку, мужчина утонул. Инцидент был квалифицирован как связанный с производством. Причины несчастного случая связаны с отсутствием должного контроля за соблюдением работником инструкции по охране труда, трудовой и производственной дисциплины, не соблюдением требований безопасного поведения машиниста бульдозера на рабочем месте.

Родственники погибшего (супруга, действующая в своих интересах и в интересах двух несовершеннолетних детей) обратились в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции вынес решение о том, что в пользу истицы и двух детей должно быть взыскано 200 тыс. рублей, 150 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. Суд апелляционной инстанции учел степень вины ответчика и изменил решение коллег. В пользу женщины, ребёнка и пасынка погибшего работника должно быть взыскано по 500 тыс. рублей.