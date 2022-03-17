Токио, , 08:04 — REGNUM Отклонений в сфере обеспечения безопасности аварийной АЭС «Фукусима-1» и остановленных АЭС «Фукусима-2» и АЭС «Онагава» в префектурах Фукусима и Мияги не выявлено властями Японии. Такое заявление сделал 17 марта в ходе пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

АЭС «Фукусима-2» Esvet.si

По словам Мацуно, данных о каких-либо отклонениях внутри трёх АЭС и на прилегающей к ним территории после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в ночь на 17 марта, специалистами выявлено не было. В связи с этим было дано заключение, что подземные толчки не спровоцировали никаких проблем с безопасностью АЭС.

В результате землетрясения на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» на время вышли из строя системы охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалистам удалось оперативно устранить аварию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии задействовало армию для ликвидации последствий землетрясения магнитудой 7,4 в северо-восточных префектурах страны.

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