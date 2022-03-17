Донецк, 17 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Жители Донецка остались без воды в результате удара украинских войск. Об этом 17 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остаётся Верхнекальмиуская насосная станция», — рассказали в штабе.

Уточняется, что повреждена высоковольтная линия 35 кВт, в настоящее время ведутся аварийные работы.