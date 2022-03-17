Уфа, 17 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Мужчину в Уфе привлекли к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что в Уфе на улице Ленина сотрудники правоохранительных органов пресекли пикет.

Местного жителя 1978 года рождения доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд признал гражданина виновным в совершении этого административного правонарушения и оштрафовал на 30 тысяч рублей.