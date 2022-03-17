Биробиджан, , 08:04 — REGNUM Два автомобиля скорой помощи застряли на заснеженной дороге 17 марта. Один автомобиль увяз в Биробиджане, другой — в селе Птичник Биробиджанского района, сообщило ИА ЕАОMedia.

Скорая помощь Цитата из т/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы». реж Сергей Краус. 2007. Россия

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Скорые вытаскивали из снега большегрузами. МЧС региона советует жителям не выезжать в другие муниципалитеты.

«Советуем воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. При экстренных ситуациях звоните 112», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта были временно прекращены пассажирские перевозки между Биробиджаном и населёнными пунктами Облучье, Головино, Ленинское и Амурзет. Движение приостановлено из-за сильного снегопада.