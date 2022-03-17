Москва, 17 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Слова президента Соединенных Штатов США Джо Байдена, назвавшего главу России Владимира Путина «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от лидера страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден в разговоре с журналистами ответил на вопрос, может ли он назвать Путина «военным преступником».

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Сначала глав Белого дома сказал «нет», однако позже вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».