Чита, 17 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. На должность начальника Читинской таможни назначен генерал-майор таможенной службы Владимир Игнатьев, который до этого руководил Хабаровской таможней. Накануне, 16 марта, он встретился с губернатором Забайкалья Александром Осиповым. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Забайкальскийкрай.рф Герб Забайкалья

Владимира Игнатьева главе края представил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Александр Осипов пожелал успехов и стабильной работы всему ведомству.

Напомним, Владимир Игнатьев родился в 1964 году в Агинском районе. Службу в таможне начал в 1992 году в должности инспектора Тындинского таможенного поста Благовещенской таможни. В 1997 году был назначен начальником таможенного поста «Ольга» Находкинской таможни, в 1999 году — начальником Амурской таможни. С 2007 года Владимир Игнатьев возглавлял Сахалинскую таможню, а в 2013 году стал начальником Хабаровской таможни.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почёта, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалью «За усердие» и другими наградами.

Читайте также: Международный пункт пропуска «Забайкальск» изменил технологию работы