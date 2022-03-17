Хабаровск, 17 марта 2022, 08:02 — REGNUM Руководство Дальневосточной железной дороги сообщило, что для пассажиров Амурской области, Хабаровского и Приморского краев разработан ряд проектов, среди которых есть возможность путешествовать вместе со своим автомобилем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Поезд
Поезд
Yarregion.ru

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«Например, человек едет в командировку в Чегдомын: он располагается в уютном купе, а в другом вагоне перемещается его автомобиль. Пассажир добрался до конечного пункта, тут же сел за руль своей машины и поехал дальше. По такой же схеме можно, минуя разбитые дороги, добраться до Владивостока и потом на автомобиле отправиться к морю», — цитирует ИА «Хабаровский край сегодня» начальника Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и представления доступа к инфраструктуре Сергея Фомичева.

Тех у кого нет машины, железная дорога планирует доставлять к месту отдыха с помощью мультимодального проекта: поезд пойдет по маршруту Советская Гавань — Хабаровск — Уссурийск, а далее к морским бухтам пассажиров довезут автобусами.

«Если говорить о ближайших планах, то уже на этих каникулах школьники смогут съездить на космодром «Восточный», в составе поезда «Знание» посетить Владивосток или в рамках проекта «Обнимая небо» съездить в Комсомольск-на-Амуре», — добавил Фомичев.

Отмечается, что с 26 апреля возобновляются беспересадочные вагоны по маршруту Владивосток — Благовещенск, а с 1 апреля начнет движение популярный поезд «Океан».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках развития внутреннего туризма из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту отправится поезд «Цветущая степь».