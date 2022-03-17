Москва, , 07:54 — REGNUM Национал-предатели, о которых говорит президент России Владимир Путин — это люди, которые посягнули не на власть, а на страну, будучи русскими, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кто такой этот национал-предатель? Что такое «пятая колонна»? Это та сволочь, которая теперь говорит, что Россию надо уничтожить. Не лидера, не что-нибудь еще. Снова заблеял этот футуролог Френсис Фукуяма, что Путину конец, операция проиграна. Вот специалист, да? Конец истории… Вы не дождетесь никакого конца истории, ибо Россия снова включила историческую тягу и по факту, и по риторике», — заметил Кургинян.

Поэтому, те, кто, сейчас уехав за границу, орет о том, что Россия — это извечный империализм, а потому ее надо расчленить на части и уничтожить — и есть национальные предатели, которые по факту осуществляют измену не только стране, но и Богу.

«А тот, кто изменяет Богу, рано или поздно присягает Дьяволу. Там начинается такое перерождение личности, что дальше некуда», — добавил он.

Говоря о белоэмигрантах, которые были в контрах с советской властью, Кургинян отметил, что им было крайне тяжело выступать против советской власти глубоко внутри, потому что они прекрасно понимали, что ЦРУ собирается расчленить Россию на куски, и химерическим сепаратистским осколкам страны достанется хоть какая-то возможность жить, а русским не останется ничего. Это и есть предательство.