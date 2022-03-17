Москва, 17 марта 2022, 07:54 — REGNUM Национал-предатели, о которых говорит президент России Владимир Путин — это люди, которые посягнули не на власть, а на страну, будучи русскими, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Поэтому, те, кто, сейчас уехав за границу, орет о том, что Россия — это извечный империализм, а потому ее надо расчленить на части и уничтожить — и есть национальные предатели, которые по факту осуществляют измену не только стране, но и Богу.
Говоря о белоэмигрантах, которые были в контрах с советской властью, Кургинян отметил, что им было крайне тяжело выступать против советской власти глубоко внутри, потому что они прекрасно понимали, что ЦРУ собирается расчленить Россию на куски, и химерическим сепаратистским осколкам страны достанется хоть какая-то возможность жить, а русским не останется ничего. Это и есть предательство.