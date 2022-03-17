Сакраменто, США, , 07:54 — REGNUM Автомобиль врезался в здание школы на востоке американского штата Калифорния, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что инцидент произошел в городе Перрис, расположенном в 114 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

«Учащихся в классах на момент аварии не было… К сожалению, несколько человек из персонала школы находились в здании и пострадали», — заявили в полиции.

В результате ДТП пострадали девять человек. Всех пострадавших направили в местные больницы. Отмечается, что их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта автобус столкнулся с автомобилем на юге штата Техас в США. В результате ДТП погибли восемь человек, включая членов команды по гольфу из университета.