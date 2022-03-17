Каир, 17 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Специальные льготы на поставку пшеницы для египетских фермеров ввели власти Египта, 16 марта сообщило на своем сайте правительство республики.

suraj Пшеница

Размер льгот составит 65 египетских фунтов (около $4). Эта сумма будет добавляться к уже утвержденным закупочным ценам. Кроме того, министерство снабжения и внутренней торговли Египта приступило к изучению себестоимости бесплатной буханки хлеба, на которую не распространяются субсидии, чтобы создать для этой категории продовольствия специальный механизм ценообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля египетское министерство нефти и минеральных ресурсов объявило о повышении цен на все виды топлива.