Березники, Пермский край, , 07:51 — REGNUM В Березниках Пермского края произошло смертельное ДТП. Погиб один человек. Об этом сообщает ГИБДД по Березниковскому городскому округу.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, во второй половине дня 16 марта возле дома №81 по ул. Ленина при выезде с прилегающей территории легковой автомобиль врезался в самосвал. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла.

По факту смертельной автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.