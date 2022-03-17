Березники, Пермский край, 17 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края произошло смертельное ДТП. Погиб один человек. Об этом сообщает ГИБДД по Березниковскому городскому округу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, во второй половине дня 16 марта возле дома №81 по ул. Ленина при выезде с прилегающей территории легковой автомобиль врезался в самосвал. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла.

По факту смертельной автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.