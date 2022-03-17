Благовещенск, , 07:59 — REGNUM В Амурской области посчитали собак. Количество безнадзорных животных в регионе выросло в три раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе областного Заксобрания.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оказалось, что теперь вместо одного животного на 100 жителей региона приходится три, и это позволяет увеличить финансирование на их отлов. Объём отчислений на эти цели рассчитывается по специальной методике, основанной на количестве животных на душу населения. В бюджете Приамурья на отлов собак заложены 30 млн рублей.

«Также изменения закона учитывают дополнительные расходы отдаленных населенных пунктов. Как показывает практика, эти муниципальные образования несут повышенные затраты на транспорт и отлов животных. Этот момент мы и учли в методике расчета субвенций», — подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Андрей Рудь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области экстренно предпринимают меры по отлову бродячих животных после того, как в Забайкальском крае от укусов собак погибла семилетняя девочка. Оплата за отлов одного животного выросла до 4 тыс. рублей.