Донецк, , 07:50 — REGNUM Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли поселок Кременец в Донецкой Народной Республике, 17 марта сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По населенному пункту было выпущено 8 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в результате обстрелов украинскими боевиками населенных пунктов ДНР погибли два мирных жителя и еще не менее трех получили ранения.

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