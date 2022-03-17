Дергачевский район, Саратовская область, 17 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Саратовской области суд признал виновным 43-летнего мужчину в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

Установлено, что с 12 марта по 30 октября 2021 года злоумышленник находился на территории поселка Дергачи, где совершал развратные действия сексуального характера в отношении шести девочек, не достигших 16-летнего возраста. Местные жители стали случайными свидетелями происходящего и сообщили о действиях мужчины в правоохранительные органы.

Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 34-летний мужчина, проживая в одном из сел Ивантеевского района, вступал в интимную связь и совершал развратные действия с 13-летней девочкой.

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