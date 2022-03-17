Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Банковский комитет Сената Конгресса США рекомендовал утвердить на второй срок кандидатуру действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США республиканца Джерома Пауэлла, выдвинутую президентом США Джо Байденом в ноябре 2021. Прошедшее 16 марта заседание транслировалось на сайте комитета.

Джером Пауэлл Federalreserve

Теперь кандидатуру Пауэлла на следующие четыре года должен одобрить Сенат полного состава.

Пауэлл был выдвинут на пост главы ФРС предыдущим президентом США Дональдом Трампом и занимает должность с февраля 2018 года. ФРС выполняет в США роль центрального банка. В его Совет управляющих входят семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвигает в Совет управляющих Федеральной резервной системы США три новых кандидатуры, стараясь реорганизовать финансовый регулятор в критический для экономики момент.

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