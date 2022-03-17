Москва, 17 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Педофилов необходимо наказывать максимально жестко и делать всё, чтобы не допустить рецидивов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») в четверг, 17 марта.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В четверг вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство, напомнил Володин.

«Ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет», — отметил спикер Госдумы.

Также в России вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета.

Борьба с педофилией будет продолжена, добавил Володин.