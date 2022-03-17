Москва, , 07:44 — REGNUM Арбитраж Москвы 12 апреля 2022 года рассмотрит иск правительства столицы к АО «Домостроительный комбинат №1». С ответчика пытаются взыскать более 23 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от правительства Москвы поступил в суд в начале марта 2022 года. Дело приняла судья Федорова.

Речь идёт «о взыскании 23 151 212 рублей 65 копеек». Третьим лицом в споре участвует департамент горимущества.

Также в суде на рассмотрении находится спор комбината с департаментом горимущества Москвы: 19 апреля будет слушаться претензия АО к ведомству о взыскании 1,1 млн рублей. В феврале 2022 года судом также был взыскан с АО небольшой долг по договору аренды земельного участка.