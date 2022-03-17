Чита, , 07:41 — REGNUM В Забайкалье решаются вопросы o пересечении автомобильных дорог с железнодорожными путями. На некоторых переездах часто возникают трудности с дорожным движением. Подробностипо итогам совещания по вопросам развития сети автомобильных дорог края с участием представителей Федерального дорожного агентства во главе с руководителем Романом Новиковым сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Железнодорожный переезд Pixabay.com

«Интенсивность проезда поездов по Транссибу — около 90 пар поездов в сутки с перекрытием переездов на три-пять часов. Нормальное функционирование населенных пунктов и работа обеспечивающих служб — пожарных, полиции, скорой помощи и других — дезорганизована. Нам очень важно, чтобы все было максимально удобно и комфортно для жизни забайкальцев», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Руководитель Росавтодора поддержал губернатора края.

«Это важный вопрос. Мы не в стороне от него находимся, с РЖД переработали 600 пересечений с БАМом и Транссибом. Выбрали 83 «пересечки» от Иркутска до Хабаровкса. Решаем с методологией. Эта тема не запущена, скоро примем решение», — сказал Роман Новиков.

Сейчас мероприятия по строительству путепроводов в Забайкалье включены в план ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года, а также в план социально-экономического развития Забайкалья до 2024 года.

Помимо этого, рамках рабочей поездки 16 марта глава Росавтодора Роман Новиков с коллегами и губернатор Забайкалья Александр Осипов осмотрели федеральную автомобильную дорогу А-350 «Чита — Забайкальск — граница с КНР», МАПП «Забайкальский», ДАПП Староцурухайтуй и прилегающую автодорогу. А также обсудили возможность расширения, увеличения грузоперевозок через пункты пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, также губернатор Забайкалья Александр Осипов отмечал, что в крае проводится большая работа по приведению дорог в нормативное состояние, улучшению транспортной доступности для жителей региона. За три года в Забайкалье отремонтировано 449 километров дорог федерального значения, 1218 километров дорог регионального и местного значения.

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