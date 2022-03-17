Пермь, , 07:40 — REGNUM Сотрудники пермского филиала IT-компании Xsolla могут переехать в Малайзию. Уже год ведется подготовка к переезду. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Флаг Малайзии Eric Teoh

В Малайзии компания намерена открыть новый офис. Предполагается, что в него переедут не только сотрудники российского филиала, но из офисов других стран.

Добавим, Xsolla представляет собой сервис приема платежей в онлайн-играх. Компания основана в 2005 году в Перми и изначально называлась 2Pay. В настоящее время головной офис находится в Лос-Анджелесе, представительства работают в Перми, Москве, Киеве и Сеуле.