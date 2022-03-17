Луганск, 17 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Украинские боевики к 07:00 17 марта обстреляли шесть раз четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 6 обстрелов по 4 населенным пунктам республики», — заявили в представительстве.

Уточняется, что в ходе артиллерийского обстрела со стороны украинских карателей в населенном пункте Голубовское оказался разрушен один дом, еще одно жилое строение получило повреждения. Также повреждена линия электропередачи, из-за чего без подачи электричества остались 772 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта украинские боевики обстреляли минами калибра 82 мм населенный пункт Золотое-5 в ЛНР. Сведений о пострадавших не поступало.