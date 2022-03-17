Анадырь, , 07:36 — REGNUM Первый в этом году микрозайм по кредитному продукту «Северный завоз» со ставкой 1% выдали на Чукотке 15 марта. Его размер составил 5 млн рублей. Получателем поддержки от АНО «МКК Чукотки» стал предприниматель из Анадыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Чукотка. Инчоун © Андрей Шапран

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Кредитный продукт «Северный завоз», как одна из мер поддержки сферы розничной торговли, был разработан по поручению губернатора Романа Копина из-за сложной навигации в 2021 году.

Микрозайм «Северный завоз» может быть направлен на закупку в 2022 году потребительских товаров для реализации на территории Чукотки в розницу, на рефинансирование уже взятых кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии подходит к концу период зимнего завоза грузов в труднодоступные территории. Один из зимников закроют 1 апреля.