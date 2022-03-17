Пермь, 17 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Новый руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин вступил в должность. Он представлен политической элите региона, судейскому сообществу, силовикам и коллективу возглавляемого им ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Головкин назначен на пост главы следственного управления Указом президента России от 3 марта 2022 года. Представил назначенного руководителя коллективу и присутствующим руководитель третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Андрей Федотов. Он отметил большой профессиональный опыт Головкина и выразил уверенность, что под его руководством коллектив управления добьется высоких показателей в служебной деятельности.

Ранее Денис Головкин работал на руководящих должностях в следственных управлениях нескольких регионов, занимал должность руководителя управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.