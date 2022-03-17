Токио, , 07:30 — REGNUM Выход Японии из двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве по мирному применению атомной энергии «мог быть неверно истолкован» международным сообществом и российской стороной. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида 17 марта в ходе выступления в парламенте.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Так глава правительства ответил на вопрос по поводу идеи расторгнуть соответствующий договор с РФ. Вместе с тем Кисида выразил сомнение, что Россия продолжит соблюдать свои обязательства в рамках указанного соглашения. Договор о сотрудничестве Японии и РФ о мирном использовании атомной энергии был заключен в мае 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года власти США объявили о готовности защищать Японию, в том числе с применением ядерного оружия, в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

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