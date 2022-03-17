Москва, , 07:30 — REGNUM Более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины доставило МЧС России. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отправка гуманитарной помощи Пресс-служба правительства Тверской области

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Только на текущей неделе в Донбасс и ряд регионов Украины было доставлено большегрузными автомобилями около 500 тонн гуманитарной помощи. Грузы формируются в Крыму, Белгородской и Ростовской областях.

В состав гуманитарного груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, на пунктах пропуска в Ростовской области работают два городка жизнеобеспечения МЧС РФ, куда обратилось более 6 тысяч человек. Здесь работают медики и психологи, они оказывают беженцам необходимую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на границу Ростовской области прибыли 13 автобусов с беженцами из Мариуполя. Большинство прибывших беженцев — женщины с детьми.

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