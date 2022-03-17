Чита, , 07:30 — REGNUM В Забайкалье все ещё устраняют последствия наводнений, накрывших регион летом 2021 года. Как сообщил в ходе совещания губернатор края Александр Осипов, из-за паводков в регионе повреждено 132,5 километра автомобильных дорог и 80 мостов. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«На их восстановление потребуется около 788 миллионов рублей. Из-за обильных осадков на территории края в прошлом году было разрушено 117 объектов транспортной инфраструктуры, а также нарушено транспортное сообщение с 11 районами Забайкалья», — уточнил глава Забайкалья.

В совещании по вопросам развития сети автомобильных дорог края 16 марта приняли участие представители Федерального дорожного агентства во главе с руководителем Романом Новиковым.

Как подчеркнул губернатор края, проводится большая работа по приведению дорог в нормативное состояние, улучшению транспортной доступности для жителей региона. За три года в Забайкалье отремонтировано 449 километров дорог федерального значения, 1218 километров дорог регионального и местного значения.

Однако часто климатические условия и различные чрезвычайные ситуации увеличивают число объектов, где требуется ремонт (восстановление) после паводков или обильных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле 2021 года пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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