Красноярск, 17 марта 2022, 07:25 — REGNUM Офицеры дислоцированного в Красноярском крае зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) успешно завершили курс переподготовки к боевой работе на модернизированном зенитном ракетном комплексе (ЗРК) С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Около 40 офицеров зенитных ракетных войск из Сибири прошли переподготовку в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны в связи с поступлением «Фаворитов» на вооружение полка.
В сообщении отмечается, что у С-300ПМ-2 «Фаворит» по сравнению с более ранней модификацией значительно улучшены все основные характеристики.
Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированные на Курильских островах подразделения ЗРК С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) провели плановую тренировку по ПВО — отражению авианалёта условного противника.
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