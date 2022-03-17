Красноярск, 17 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Офицеры дислоцированного в Красноярском крае зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) успешно завершили курс переподготовки к боевой работе на модернизированном зенитном ракетном комплексе (ЗРК) С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРК С-300

Около 40 офицеров зенитных ракетных войск из Сибири прошли переподготовку в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны в связи с поступлением «Фаворитов» на вооружение полка.

пресс-служба ЦВО «В ходе переобучения специалисты-зенитчики ознакомились с материальной частью и современной элементной базой модернизированных систем, а также изучили расширенные боевые возможности ЗРК С-300ПМ-2 «Фаворит», сопоставимые с боевыми характеристиками С-400 «Триумф».

В сообщении отмечается, что у С-300ПМ-2 «Фаворит» по сравнению с более ранней модификацией значительно улучшены все основные характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированные на Курильских островах подразделения ЗРК С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) провели плановую тренировку по ПВО — отражению авианалёта условного противника.

Читайте также: Словакия дала предварительное согласие на передачу Киеву комплексов ПВО