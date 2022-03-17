Москва, , 07:25 — REGNUM Украина уже была готова нанести мощный удар по Донецку, в результате которого от него не осталось бы ничего, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян

«Все эти разговоры по поводу атомного оружия и всего прочего, они имеют абсолютно материальные основания. Знаем в лицо каждого, кто готовил ядерное оружие на Украине. И это оружие должно было нанести удар. Они подтянули тайно и как угодно, такие силы, при которых Донецк бы горел как город. Мы бы увидели целиком костер, в котором бы сгорали сотни тысяч людей. Они шли к этому прямо и глумились», — заявил Кургинян.

Делая все это, украинская сторона при поддержке Запада говорила, что либо русские умоются, либо нанесут удар. А если русские ответят, Украина тут же начнет рассказывать, как именно «ужасная Россия» уничтожает «беззащитную Украину».

«И потом они уже так близко подошли к прыжку, что день промедления Путиным обошелся бы России слишком дорого. И вот сейчас он перешел Рубикон, но не только по вопросу Украины, а по вопросу всей мировой стратегии, и я считаю, по вопросу всей внутренней стратегии России», — заключил эксперт.

Напомним, что во время проведения Россией специальной военной операции на Украине подтвердилось, что Украина при поддержке США и ряда других стран проводила разработку биологического и ядерного оружия.