Соликамск, Пермский край, 17 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В городе Соликамске Пермского края из-за крупной коммунальной аварии более 5,4 тыс. человек остались без тепла. Ситуация находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Батарея

По данным администрации Соликамска, на Соликамской ТЭЦ 15 марта вышел из строя насос. «Ситуацию можно назвать беспрецедентной. Одновременно произошло десять порывов», — сказали в мэрии.

Под отключение отопления попали более 120 домов, а также социальные объекты. Школьников перевели на дистанционное обучение. В стационар филиала Краевой Психиатрической больницы были направлены тепловая пушка и электрические нагреватели.

Сразу после аварии был сформирован оперативный штаб, который возглавил глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков. В его состав вошли коммунальные службы, правоохранительные органы, прокуратура. Вечером 16 марта администрация проинформировала о стабилизации ситуации. В квартиры большинства жителей Боровска отопление вернулось.

В аварийно-восстановительных работах задействовали девять единиц техники и 28 рабочих.