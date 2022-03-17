Владивосток, 17 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Жителями Приморья стали почти 150 соотечественников-старообрядцев, ещё не менее восьми семей готовятся к переезду в 2022 году. Им будет оказана государственная поддержка с учетом менталитета и хозяйственного уклада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Старинная икона с изображением царевны Софьи. Она почиталась старообрядцами, и считалось, что чудесным образом защищает тех, кого притесняет власть

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С 2009 года в регион прибыли 32 семьи старообрядцев — 148 человек из Бразилии, Боливии и Уругвая.

«В 2021 году из Бразилии и Уругвая в Приморье переселились пять семей, они поселились в Дальнереченском и Пограничном районах. В этом году прибыл один человек из Боливии, будет жить в Пожарском районе. 9 марта из Уругвая прилетела семья из восьми человек, которая определяется, где поселится», — пояснили специалисты, добавив, что всего в этом году ожидается переселение более 30 человек.

Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии 22−25 сентября 2021 года состоялся съезд представителей общественно-культурных старообрядческих организаций.