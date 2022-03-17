Пекин, , 07:13 — REGNUM Спровоцированное Соединенными Штатами и НАТО обострение на Украине показало «ярко выраженное безумие» стран Запада, сообщает китайская газета Global Times.

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«Украинский кризис был во многом спровоцирован агрессивной политикой НАТО по расширению на восток. Запад впал в абсолютное безумие, продемонстрировав полный психоз», — отмечают авторы публикации.

В статье уточняется, что международное сообщество уже показало готовность отказываться от принятых международных норм под давлением США и их союзников. При этом страны НАТО продолжают давить на другие государства, чтобы настроить их против России.

«Это неразумно и крайне низменно», — подчеркнули авторы статьи.

Авторы добавляют, что за десятилетия своего существования НАТО проявила себя как американская марионетка, которая многократно показывала свою безжалостную агрессию. В настоящее время, считают китайские колумнисты, Североатлантический альянс становится главой угрозой мировой безопасности. В связи с этим газета предлагает распустить НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия выступила против отправки военнослужащих НАТО на Украину.