Москва, 17 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина от 16 марта показало, что президент находится в прекрасной форме и продолжает линию на отстаивание существования России, которую Запад назначил «полюсом зла» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Он блестяще говорит, ему всегда очень нравится говорить без бумаги и чуть-чуть скучнее зачитывать что-нибудь. Говорит блестяще, находится в прекрасной физической и психологической форме, выстрадал каждое это слово. На протяжение очень многих лет копил что-то и пытался, тем не менее, найти те или иные щели. Ну, например, очень долго считал, что Европа, может быть, все-таки суверенна. Лет 10−12 мучался, искал пути, находил какие-то личные диалоги, а потом в этом разочаровался, надеялся, тем не менее на то, что образумится хоть как-то, что оставят какой-то шанс стране», — заявил Кургинян.

Кургинян отметил, что Путин, придя к власти, хотел, чтобы сильная демократическая Россия вошла в западную цивилизацию, считая это абсолютно правильным. Он надеялся, что Россию примут в НАТО, а апофеозом желания объединиться была неслыханная помощь тогдашнему президенту США Джорджу Бушу в борьбе с международным терроризмом, помогая осуществлять пролеты в Афганистан.

«Только потом он понял, что ему предлагают фактически расчленить на части страну. А в нашей элите, которую Путин называет «пятой колонной», и отнюдь не только в той ее части, которая истерично маргинальна, начали говорить: «А что, может по частям, а потом соединимся и все прочее». И тогда прозвучала Мюнхенская речь, он сказал: «Вот, никогда этого не произойдет. Россия будет целостной и единой»», — продолжил политолог.

Далее, когда в 2014 году начала кампания в Донбассе Путин был предельно осторожен, и главным вопросом, которым задавался Путин было, как спасти Украину. И сделал он для этого больше, чем вся украинская элита и власть вместе взятые за все время их существования. Во имя сохранения Украины были подписаны Минские соглашения.

«На это было зверское хамское отвержение, а дальше начался главный период. Он начался тогда, когда мировое безумие американское оформилось в виде двуполярного мира. Это мы хотели убрать его, нам не нужна эта суперидеологическая конфронтация, а оформили они. Они сказали, что мир отныне двуполярен. Они — это полюс добра вместе с так называемыми демократиями, а все остальные — авторитаризм. Они нашли нового врага», — добавил Кургинян.

Таким образом Запад сам же оформил идеологическую конфронтацию с Россией на основе нового биполярного мировоззрения, где России было отведено почетное места «полюса зла». В этой ситуации России остается либо спасовать и самоликвидироваться, либо ответить. После этого начала мощнейшая милитаризация Украины.