Говорит блестяще и в прекрасной форме. Кургинян оценил речь Путина
Москва, 17 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина от 16 марта показало, что президент находится в прекрасной форме и продолжает линию на отстаивание существования России, которую Запад назначил «полюсом зла» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Кургинян отметил, что Путин, придя к власти, хотел, чтобы сильная демократическая Россия вошла в западную цивилизацию, считая это абсолютно правильным. Он надеялся, что Россию примут в НАТО, а апофеозом желания объединиться была неслыханная помощь тогдашнему президенту США Джорджу Бушу в борьбе с международным терроризмом, помогая осуществлять пролеты в Афганистан.
Далее, когда в 2014 году начала кампания в Донбассе Путин был предельно осторожен, и главным вопросом, которым задавался Путин было, как спасти Украину. И сделал он для этого больше, чем вся украинская элита и власть вместе взятые за все время их существования. Во имя сохранения Украины были подписаны Минские соглашения.
Таким образом Запад сам же оформил идеологическую конфронтацию с Россией на основе нового биполярного мировоззрения, где России было отведено почетное места «полюса зла». В этой ситуации России остается либо спасовать и самоликвидироваться, либо ответить. После этого начала мощнейшая милитаризация Украины.