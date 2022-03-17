Приштина, , 07:54 — REGNUM Парламент Косово 16 марта 71 голосом из 120 одобрил законопроект о правительстве в первом чтении.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, законопроект получил поддержку как правящей партии, так и оппозиции. При этом в оппозиции выразили намерение внести ряд поправок во втором чтении.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, закон о правительстве должен содержать ограничение на число министров, однако в законопроекте не прописано количество министерств. Законопроект составлен в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии за демократию через право.

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