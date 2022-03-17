Тегеран, , 08:59 — REGNUM Согласно мартовскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефти Ирана может вырасти на 1 миллион баррелей в день в течение шести месяцев, если санкции будут официально сняты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Однако МЭА также считает, что могут пройти месяцы, прежде чем на рынке появятся дополнительные объемы нефти из Ирана, поскольку переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик перед «финишной чертой».

Помимо стран ОПЕК+, Соединенные Штаты, Канада, Бразилия и Гайана также могут увеличить поставки на мировой рынок, подчеркнули эксперты агентства.

Восьмой раунд переговоров в Вене все еще продолжается. Тем не менее, координатор ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ввиду некоторых внешних факторов объявил о непродолжительной паузе в переговорах.